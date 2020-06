In de buurt van een studentencomplex in Amsterdam Zuidoost heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een schietpartij plaatsgevonden. Een 21-jarige man werd hierbij in zijn been geschoten.

De schietpartij vond plaats op het Dennenrodepad.

Het is niet bekend of het 21-jarige slachtoffer in het complex woont. Hij is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding is voor de schietpartij is eveneens onbekend.

Een forensisch team van de politie heeft onderzoek gedaan. Het terrein rondom de Spinozacampus werd afgezet. Er is nog niemand als verdachten aangehouden.

Momenteel kan de politie geen verdere informatie geven. Getuigen wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie.