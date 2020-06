In de ochtend zijn er nog perioden met zon, maar woensdagmiddag en -avond ontstaan flinke onweersbuien die lokaal voor wateroverlast kunnen zorgen.

Vooral in het zuiden en zuidwesten kan het flink gaan regenen. Het wordt maximaal 23 graden.

In de nacht van woensdag op donderdag klaart het vanuit het zuiden weer op. In het noorden blijft het ook donderdag bewolkt en regenachtig, maar in de rest van het land breekt de zon door.

Het blijft tot aan het weekend wisselvallig.

