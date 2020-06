Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) past de richtlijn voor neusverkouden kinderen aan, waardoor kinderen tot zes jaar met een snotneus niet meer thuis moeten blijven van school of de opvang. Dat bevestigt het RIVM dinsdagavond aan NU.nl na berichtgeving door RTL Nieuws.

Zolang de snotneus niet gepaard gaat met koortsklachten, hoeft het kind niet thuis te blijven. Ook is bij neusverkoudheid een negatieve coronatest niet verplicht om het kind toe te laten tot een school of opvang.

Dit komt doordat het risico op besmetting onder kinderen van deze leeftijdsgroep erg klein is. Ook hebben kleine kinderen vaker last van verkoudheidsklachten, dus om hen om die reden thuis te houden is volgens het RIVM niet wenselijk.

Het RIVM voegt toe dat GGD's terughoudend zijn met het testen van kleine kinderen. Dit omdat het afnemen van een monster uit de keel of neus simpelweg vervelend is.

Jeugdartsen waren al oneens met richtlijn

AJN Jeugdartsen Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Infectieziektebestrijding (NVIB) schreven maandag al in een verklaring dat kinderen niet naar huis moeten worden gestuurd bij verkoudheidsklachten. Het RIVM zei maandag nog dat voorzichtigheid geboden is, maar nu past het instituut de richtlijn toch aan.

De beleidsaanpassing is dinsdag besproken door het Outbreak Management Team (OMT), waarna de medische branche al was ingelicht over het besluit. Het RIVM komt woensdagochtend zelf met een bericht over de nieuwe richtlijn.

