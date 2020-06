De politie Zeeland verzoekt omstanders van ongevallen en medische incidenten met klem geen foto's en video's te maken. De oproep volgt na een medisch incident dinsdag in Sluiskil waarbij volop beelden werden geschoten van de reanimatie van een jong kind.

Het incident vond aan het begin van de avond plaats aan de Spoorstraat. "Wij vragen u het beeldmateriaal niet online te zetten of te verspreiden", plaatste de politie kort daarna op Twitter. "En beter nog... Doe het de volgende keer niet."

Een woordvoerder legt aan NU.nl uit dat ze met deze tweet een signaal willen afgeven. "Er waren veel omstanders die er pontificaal aan het filmen waren", aldus de zegsman, die benadrukt dat 112-fotografen anders aan het werk gaan. "Het zou maar je eigen kind zijn dat voor zijn leven vecht."

Het kind is inmiddels door de hulpdiensten overgebracht naar het ziekenhuis. Of hij of zij nog in levensgevaar is, kon de woordvoerder niet zeggen. Hij kan verder alleen melden dat om een peuter of een kleuter gaat.

'Omstanders maken steeds vaker foto's en video's'

De zegsman vertelt dat het steeds vaker voorkomt dat omstanders hun camera erbij pakken. Soms worden ze daarop aangesproken en het komt ook weleens voor dat agenten een ruimere afzetting moeten plaatsen, maar dat gebeurt niet altijd.

"Onze collega's hebben daar geen zin in als ze levensreddende handelingen aan het uitvoeren zijn", legt de woordvoerder uit. "Wij zijn bij incidenten vaak als eerste ter plaatse. Als een kind voor zijn leven vecht, dan ligt daar onze focus."

Doordat de omstanders in Sluiskil op de openbare weg stonden, waren zij niet in overtreding en konden ze ook niet aangehouden worden. De zegsman benadrukt dan ook dat wat zij doen niet strafbaar is. "Maar vinden we het in Nederland normaal dat dit gebeurt?", vraagt hij zich hardop af.