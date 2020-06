Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag celstraffen geëist tot twaalf jaar tegen een groep van elf verdachten voor het plegen van een aanslag op het gebouw van De Telegraaf in 2018 en het stelen van auto's.

De hoogste straffen werden geëist tegen de vermeende leider van de bende, de 26-jarige Bilal el H. (celstraf van 12 jaar) en tegen 29-jarige Nabil D. die negen jaar hoorde eisen voor zijn prominente rol. Zij zouden zowel betrokken zijn geweest bij het stelen van voertuigen als de aanslag in juni 2018 op De Telegraaf.

Het OM deed dinsdag uit de doeken hoe het onderzoek naar de verdachten begon met de verdenking dat de mannen snelle voertuigen stalen en deze vervolgens werden geleverd aan criminelen om liquidaties mee uit te voeren.

Het gaat om de vergismoord in januari 2018 in een buurthuis in Amsterdam op de zeventienjarige stagiair Mohammed Bouchikhi en het doodschieten op straat van een vader en zoon in Zoetermeer in april 2017.

Verband te zien met raketaanval op pand Panorama

Een ander voertuig werd geleverd aan een leidend figuur binnen Caloh Wagoh, Richard Z. Een man die veroordeeld is voor betrokkenheid bij de raketaanval op het pand van de Panorama op 21 juni 2018. Vijf dagen later werd de aanval op De Telegraaf uitgevoerd.

En hoewel het motief voor de aanslag op het gebouw van de krant niet met zekerheid is vast te stellen, lijkt het er volgens het OM sterk op dat dit gezocht moet worden in de berichtgeving van De Telegraaf over de georganiseerde misdaad.

Volgens het OM zijn naast El H. en D. nog vier mannen betrokken bij de aanslag op het pand van De Telegraaf. Gezamenlijk worden ze verantwoordelijk gehouden voor het stelen van de Volkswagen Caddy waarmee op de pui van het pand werd ingereden. Daarna werd het voertuig, volgeladen met jerrycans, in brand gestoken. Het gebouw liep aanzienlijke schade op.

163 Bekijk het moment dat een busje gebouw van Telegraaf ramt

Uitspraak pas in september

De daders vluchtten na de aanslag in een gereedstaande en eveneens gestolen Audi. Deze werd uitgebrand teruggevonden.

In april 2019 konden de verdachten worden aangehouden. De vijf mannen die alleen betrokken zouden zijn bij het stelen van voertuigen hoorden tot drie jaar eisen.

De verdediging komt de komende dagen aan het woord. De rechtbank doet pas op 28 september uitspraak.