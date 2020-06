Voor de aanpak van spoorwegovergangen wordt 25 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Dat schrijft staatssecretaris van infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven dinsdag in een brief aan de kamer. Een deel van het geld wordt besteed aan het beveiligen of opheffen van onbewaakte spoorwegovergangen.

Bijna 15 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld voor de aanpak van onbewaakte spoorwegovergangen. Daarmee kan worden begonnen met het beveiligen of opheffen van 76 onbewaakte spoorwegovergangen. Het overige geld wordt besteed aan het openhouden van een loket van spoorwegbeheerder ProRail, waar gemeentes een aanvraag voor een overwegaanpak kunnen doen.

In 2024 moeten alle 180 onbewaakte spoorwegovergangen worden beveiligd of opgeheven. Inmiddels is dat bij 49 van de 180 spoorwegovergangen gebeurd. De afgelopen jaren was mede daardoor een daling in het aantal incidenten op overwegen te zien: tussen 2000 en 2019 daalde dit met 50 procent. Het aantal dodelijke slachtoffers in deze periode nam zelfs met 70 procent af.

Hoewel Nederland bij de top drie van Europa hoort als het gaat om het laagste aantal ongevallen, moet er nog steeds worden ingezet om de veiligheid van de spoorwegovergangen verder te verbeteren. Daarmee moeten "tragische ongevallen zoals onlangs in Hooghalen" worden voorkomen, aldus Van Veldhoven.

Bij het ongeval in Hooghalen overleed op 22 mei een 58-jarige treinmachinist nadat een trein bij een spoorwegovergang op een trekker met oplegger botste. Twee passagiers raakten lichtgewond. Op dit moment lopen nog diverse onderzoeken naar de toedracht van het ongeval, laat Van Veldhoven weten.