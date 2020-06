Dinsdag begint met zon in het zuiden en bewolking in het oosten en noorden. Later op de dag kan er veel regen vallen en is er kans op onweer. Er staat een zwakke noordenwind. Het wordt gemiddeld 19 tot 23 graden.

Vooral in het zuiden schijnt in de ochtend de zon. In het noorden en oosten is het meer bewolkt. Het kan daar af en toe regenen. In de rest van het land is er dan juist sprake van opklaringen.

In de loop van de dag ontstaan er in het zuiden en elders ook lokaal flinke buien. Er bestaat kans op onweer en lokaal veel regen.

Het wordt maximaal 23 graden. De overwegend zwakke wind komt uit verschillende richtingen, maar overwegend uit het noorden.

Ook woensdag en donderdag is er kans op lokaal pittige buien. Het kan wisselend bewolkt zijn met maximale temperaturen van 20 tot 25 graden.

