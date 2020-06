Het Openbaar Ministerie (OM) zegt dinsdag in de rechtbank van Amsterdam dat het motief voor de aanslag op de pand van De Telegraaf in juni 2018 niet met zekerheid is vast te stellen. Het vermoeden is dat de aanval te maken heeft met publicaties over de georganiseerde misdaad.

"Het motief dat de aanval een gevolg is van het schrijven over de georganiseerde misdaad heeft de beste papieren", aldus de officier van justitie. "Maar dit kan niet onomstotelijk worden vastgesteld".

Een groep van zes verdachten wordt verantwoordelijk gehouden voor de aanval waarvan volgens het OM vast is komen te staan dat het hier om opzet gaat. Hoofdverdachten Bilal en H. en Nabil D. zouden een leidende rol hebben gehad bij de aanslag. In naam van wie is onduidelijk, al heeft het OM eerder het vermoeden uitgesproken dat Ridouan T. de opdrachtgever zou zijn.

In de nacht van 25 op 26 juni reed een man met een witte bestelbus de pui binnen van het Telegraafgebouw in Amsterdam. De man stak daarna de Volkswagen Caddy, die gevuld was met jerrycans met benzine, in brand met een explosie tot gevolg.

Door de stevige constructie van de gevel wist de wagen zich niet volledig in het pand te boren. De aanwezige bewaker raakte niet gewond.

OM zal dinsdag strafeis uitspreken

De officier van justitie is dinsdag begonnen met het voordragen van het requisitoir. Later vanmiddag worden de strafeisen uitgesproken in tegen de totaal elf verdachten. Een deel van deze groep mannen staat alleen terecht voor betrokkenheid bij het stelen van auto's.

Omdat deze auto's ook werden gebruikt bij de aanslag, worden deze zaken tegelijkertijd behandeld.