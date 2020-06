De Hoge Raad heeft dinsdag geoordeeld dat de veroordeling van Jos de G. vanwege het verkrachten en ombrengen van Nicole van den Hurk in 1995 in stand kan blijven. Daarmee is straf definitief.

Wel wordt er vanwege de lange duur van de procedure, vier maanden van de veroordeling tot twaalf jaar cel afgehaald. De definitieve straf is daarmee elf jaar en acht maanden.

Met het oordeel van de Hoge Raad komt een einde aan een langslepende zaak. Het destijds vijftienjarige slachtoffer werd in 1995 dood aangetroffen, maar pas in 2014 werd De G. aangehouden.

Van den Hurk verdween toen ze op 6 oktober 1995 vanaf de woning van haar oma vertrok naar haar baantje in de supermarkt in Eindhoven.

Ze kwam daar echter nooit aan. Nadat de politie werd ingeschakeld werd diezelfde avond de fiets van het meisje gevonden in de rivier de Dommel nabij het Wasvenpad in Eindhoven, maar geen spoor van Van den Hurk zelf. Twee weken later op 19 oktober werd haar tas met persoonlijke spullen gevonden.

Het meisje werd uiteindelijk een maand later gevonden door een wandelaar in een bosperceel langs de Mierloseweg tussen Mierlo en Lierop. Het lichaam lag onder een berg snoeiafval.

De G. pas in 2014 aangehouden

Er kon geen dader worden aangehouden, maar er werd wel DNA veiliggesteld. Toen het coldcaseteam in 2012 ontdekte dat een man in 2001 was veroordeeld voor een verkrachting die overeenkomsten vertoonde met wat Van den Hurk was overgekomen, werd het celmateriaal vergeleken met dat van de dader. Het bleek een match met het DNA van Jos de G. die in 2014 werd aangehouden.

De man die altijd zijn betrokkenheid bij de zaak is blijven ontkennen, werd in 2016 alleen veroordeeld voor het verkrachten van het meisje. Volgens de rechtbank werd er ook een onbekend DNA-spoor gevonden en is daarom niet uit te sluiten dat die persoon Van den Hurk om het leven heeft gebracht.

Het gerechtshof oordeelde in 2018 echter dat wel degelijk bewezen kon worden dat De G. Van den Hurk heeft omgebracht en legde een celstraf van twaalf jaar op. Een veroordeling die nu definitief is.