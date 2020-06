Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag twintig jaar cel geëist tegen Bart B. voor het ombrengen van zijn partner Miranda Zitman in december 2018. De man sneed de vrouw daarna in stukken en verborg haar lichaam.

Zelf zegt de 57-jarige man de vrouw onderaan de trap te hebben gevonden van hun woning in Soest. Waarom hij er op dat moment voor koos om niet de politie te bellen zegt B. nog steeds niet te snappen.

Tegenover de rechtbank van Utrecht vertelde de man volgens RTV Utrecht dat hij besloot het lichaam in stukken te snijden en te begraven op de twee plekken waar de vrouw het gelukkigst was.

De romp van de vrouw werd in januari van 2018 teruggevonden in een koffer aan de waterkant van de Zuider IJdijk in Amsterdam. Drie maanden later werd een ander deel van het lichaam gevonden in de tuin van hun woning. Ditmaal op aanwijzen van B. De benen van het slachtoffer zijn nooit gevonden.

B. heeft in eerste instantie verzwegen dat Zitman was overleden. Sterker nog, hij verstuurde berichten naar de omgeving van de vrouw alsof hij Zitman was. Ze zou naar Canada zijn gegaan om een een nieuw leven op te bouwen. Pas in april biechtte hij op dat de vrouw dood was, maar niet door zijn toedoen.

OM gelooft niks van verhaal verdachte

Het OM gelooft niks van het verhaal van B. Uit sectie op het lichaam van de vrouw bleek dat ze bij leven verwondingen had opgelopen die niet veroorzaakt kunnen zijn door een val van de trap. Volgens justitie is de doodsoorzaak van de vrouw inslaan op haar hoofd. Dat het hier om moord gaat, kon niet worden bewezen.

B. maakte na de dood van de vrouw in totaal 116.000 euro over van de rekening van Zitman naar zijn of een gezamenlijke rekening zodat hij bij het geld kon.

"Het is ijzingwekkend om te zien hoe snel na het overlijden van Miranda hij sporen wegmaakt", aldus de officier, "geld doorsluist en een rookgordijn legt door iedereen in de waan te laten dat ze nog leeft."