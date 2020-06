De dertigjarige hoofdagent binnen de Rotterdamse eenheid die eind mei buiten functie is gesteld, heeft ten minste één keer geheime informatie met iemand buiten de politie gedeeld, meldt het korps maandag in een persbericht. Hij wordt verdacht van plichtsverzuim, ambtelijke corruptie, witwassen, drugsbezit en schending van ambtsgeheimen

Politiechef Fred Westerbeke noemt de verdenkingen in de zaak "fors" en laat weten dat het gedrag van de hoofdagent afstraalt op de hele organisatie.



De politie ontving informatie die erop duidt dat de hoofdagent informatie heeft gelekt. Daarop werd een strafrechtelijk onderzoek geopend. Het lekken van informatie was een van de zwaardere beschuldigingen.

In het lopende strafrechtelijke onderzoek is nu vastgesteld dat de hoofdagent ten minste één keer informatie heeft gelekt en daarnaast "veelvuldig" in de politiesystemen heeft rondgeneusd. De politie meldt niet om welke informatie het gaat en onderzoekt nog of hij voor zijn werk de systemen doorzocht.

Daarnaast zijn bij hem thuis lege drugsverpakkingen aangetroffen. Ook droeg hij bij zijn aanhouding "grote hoeveelheden" drugs bij zich.

Het voorarrest van de medewerker is inmiddels met een maand verlengd. Hij zit in ieder geval tot begin juli vast. Het onderzoek wordt voortgezet onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) en het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de eenheid Rotterdam.