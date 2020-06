De week begint regenachtig met hier en daar wat bewolking en mist. Af en toe laat ook de zon zich zien. Er staat een zwakke tot matige westenwind. Het wordt gemiddeld 22 graden.

Maandagochtend zijn er lange tijd buien. In het noorden is het overwegend bewolkt en regent het vooral in de ochtend.

Ook vanuit het zuiden komen in de middag enkele buien het land binnen.

Het is iets koeler dan in het weekend. De maximale temperatuur loopt uiteen van 18 graden in het noorden en in het noordwestelijk kustgebied tot 25 graden in het zuiden.

Af en toe laat de zon zich maandag zien. Aan de noordwestkust kan het mistig zijn. Er staat een overwegend westelijke wind.

Later in de week is het wisselend bewolkt met vooral aan het begin van de week soms regenbuien. De maximale temperatuur blijft ergens tussen de 20 en 25 graden liggen.

