Op verschillende plekken in Nederland is zondag wateroverlast door noodweer. Onder meer in het zuiden en het noordoosten van het land staan straten blank, melden lokale media.

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het noordoosten van het land en waarschuwt voor pittige onweersbuien. De buien nemen volgens het instituut inmiddels in activiteit af.

In de Overijsselse plaats Rijssen staan meerdere straten blank. RTV Oost meldt dat klinkers door de waterdruk omhoog zijn komen drijven. Vermoedelijk kan de riolering de neerslag niet aan.

Ook in de Limburgse stad Weert zijn straten onder water gelopen. Verschillende wegen zijn onbegaanbaar en met een afzetlint afgezet.

Afgelopen zaterdag werd het Groningse dorp Ter Apel getroffen door grote hagelstenen en heftige onweersbuien, schrijft RTV Noord. Sommige hagelstenen hadden de omvang van pingpongballen.