Op verschillende plekken in Nederland is zondag wateroverlast door noodweer. Onder meer in het zuiden en noordoosten van het land staan straten blank, melden lokale media.

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het noordoosten van het land en waarschuwt voor pittige onweersbuien. De buien nemen volgens het instituut inmiddels in activiteit af.

In de Overijsselse plaats Rijssen staan meerdere straten blank. RTV Oost meldt dat klinkers door de waterdruk omhoog zijn komen drijven. Vermoedelijk kan de riolering de neerslag niet aan.

In de Limburgse stad Weert zijn straten onder water gelopen. Verschillende wegen zijn onbegaanbaar en met een afzetlint afgezet.

Brandweer druk met meldingen

Met name in Twente is de brandweer door het noodweer druk met meldingen. Het gaat onder meer over omhooggekomen putdeksels, ondergelopen straten en kelders en woningen die vollopen, zegt de brandweer tegen Tubantia.

Ook elders in Nederland is er wateroverlast, bijvoorbeeld op de Utrechtse Heuvelrug en in de Achterhoek. In Groenlo is een inwoner is er zelfs met de kano op uitgegaan. De gemeente roept inwoners op video's op te sturen van de overlast, om een beeld te krijgen van de schade, schrijft Omroep Gelderland.

Ondergelopen wegen in Amsterdam

In Amsterdam waren er zondag flinke plensbuien, met enige overlast als gevolg. Vooral op enkele wegen moeten automobilisten zich een weg banen door diepe plassen op het wegdek, schrijft NH Nieuws.

Maandag kan er in Nederland nog hier en daar een bui vallen, maar voor het grootste deel van de dag blijft het droog en bewolkt. Pas in de namiddag of de avond kunnen er nog onweersbuien voorkomen, meldt Weerplaza.