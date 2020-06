De Black Lives Matter-demonstraties in Leiden en Wageningen hebben zondag meer publiek getrokken dan van tevoren werd verwacht. In Leiden waren er uiteindelijk 2.500 demonstranten aanwezig en in Wageningen 1.000.

In Leiden werden eigenlijk duizend demonstranten en in Wageningen vijfhonderd demonstranten verwacht.

Ondanks de hogere opkomst hebben de organisaties ervoor gezorgd dat er tijdens de demonstraties genoeg afstand kon worden bewaard. Zo werd het protest in Leiden verplaatst naar de voetbalvelden bij sportpark De Vliet, omdat daar meer plek was.

Zowel in Wageningen als in Leiden waren er stippen op 1,5 meter van elkaar op de grond gezet zodat demonstranten op afstand van elkaar konden blijven. De burgemeesters van Leiden en Wageningen zeggen allebei tevreden te zijn met hoe de demonstraties zijn verlopen.

Behalve in Leiden en Wageningen werd er zondag ook op andere plekken in Nederland gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld. De demonstraties in Almere, Alkmaar en Deventer trokken honderden betogers.

Kleine tegendemonstraties en één Zwarte Piet

De demonstraties zijn over het algemeen rustig verlopen. In Leiden kwam een man verkleed als Zwarte Piet op de demonstratie af. Hij werd aangesproken door de politie, waarna hij vrijwillig vertrok.

Bij het Black Lives Matter-protest in Alkmaar was een kleine tegendemonstratie van vijftien mensen, die naar eigen zeggen bang waren dat er standbeelden kapot gemaakt zouden worden.

De tegendemonstranten hebben volgens de politie niemand lastiggevallen maar zijn wel op een gegeven moment weggestuurd.