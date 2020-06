Het KNMI waarschuwt zondagmiddag en -avond voor pittige onweersbuien in het hele land, met uitzondering van het zuidwesten. Er kan in een korte tijd veel regen vallen, waardoor er lokaal kans is op wateroverlast.

In de loop van de zondagavond trekken de buien weg naar het noordoosten.

Maandagochtend is het nog overwegend bewolkt en kan er hier en daar een bui vallen. In de middag klaart het op en is er meer ruimte voor de zon.

De rest van de week wisselen zon, wolken en regenbuien elkaar af. Vooral dinsdag is er veel kans op neerslag.

Wel blijft het aankomende week warm, met maximumtemperaturen tussen de 20 en de 24 graden.

