Bij een auto-ongeluk in het Friese Koudum zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee doden gevallen. De bijrijder werd dood aangetroffen in de auto, de bestuurder werd verderop in een loods gevonden. Dat meldt de politie zondag.

De auto met de twee inzittenden reed tegen een boom op de N359. Volgens de politie was de bestuurder van de auto een 23-jarige man uit de gemeente Súdwest-Fryslân.

Toen de politie ter plaatse kwam was de bestuurder niet aanwezig op de plaats van het ongeval. Hij werd aangetroffen in een loods van een boerderij verderop.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De politie onderzoek momenteel de mogelijke toedracht.