Bij een schietincident in een appartementencomplex in Utrecht is zaterdagavond een persoon om het leven gekomen. De politie arresteerde niet veel later een verdachte.

Het incident gebeurde rond 00.00 in een appartementencomplex aan de Marketentsterlaan in De Meern.

Volgens de politie zou het gaan om een conflict in de relationele sfeer. De identiteit van het slachtoffer en de verdachte heeft de politie nog niet vrijgegeven.

Na de schietpartij is de omgeving van de woning tijdelijk afgezet voor onderzoek. Getuigen of mensen die mogelijk meer weten over wat er gebeurd is, worden verzocht contact op te nemen met de politie.