Zondag schijnt af en toe de zon, maar regelmatig regent of onweert het ook. De maximale temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden.

In de ochtend hangt er in het noordoosten bewolking en is het nat. Aan de noordwest- en westkust kan de hele dag lage bewolking of mist blijven hangen.

Overdag laat de zon zich in de rest van het land vaker zien. Vooral in het noordoosten vallen er flinke regen- en onweersbuien.

Daarbij kan wederom ook hagel vallen. In de middag lopen de temperaturen uiteen van 15 graden aan de noordwestkust tot 26 graden in het oosten. Ook zijn er dan opnieuw buien.

Er staat een zwakke tot matige westen- tot noordwestenwind.

Na het weekend is het afwisselend bewolkt en vooral later in de week valt er af en toe regen. De gemiddelde temperatuur ligt de komende dagen rond de 20 graden.

