Twee grote Black Lives Matter-demonstraties in Brabant zijn zaterdagmiddag rustig en gemoedelijk verlopen. In Breda en Den Bosch kwamen duizenden mensen samen om zich uit te spreken tegen racisme en politiegeweld. De demonstranten hielden goed afstand in verband met de coronaregels.

De organisatoren in beide steden hadden maatregelen getroffen zodat de demonstranten de RIVM-richtlijnen van het coronaprotocol konden volgen. Op de grond waren kruisen gemarkeerd waar de actievoerders konden staan. Vrijwel alle aanwezigen droegen een mondkapje.

In Den Bosch werd het protest vanwege de grote opkomst verplaatst. In beide steden begon het protest met een minuut stilte voor alle zwarte slachtoffers van politiegeweld.

De opleving van de Black Lives Matter-beweging volgt op de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Een witte agent ging bij zijn aanhouding bijna negen minuten met zijn knie op de keel van Floyd zitten.

Veel demonstranten betuigden steun aan rapper Akwasi

Op de protestborden die de demonstranten met zich mee droegen, stonden opvallend veel steunbetuigingen voor Akwasi. De rapper kwam onder vuur te liggen door uitspraken tegen Zwarte Piet die hij eerder deed tijdens een groot Black Lives Matter-protest op de Dam. De rapper kreeg na zijn uitspraken via sociale media honderden doodsbedreigingen.

In Leeuwarden volgt zaterdagavond om 18.00 uur nog een antiracismeprotest. Ook hier wordt een flinke opkomst verwacht. In Nederland vonden de afgelopen twee weken al tientallen protesten plaats waar de afkeer tegen racisme en politiegeweld kenbaar werd gemaakt.