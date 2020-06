Negen verdachten zijn vrijdagavond tijdens een grote politieactie aangehouden wegens verdenking van drugshandel. Het gaat om Hagenaars in de leeftijd van 23 tot 42 jaar, zo meldt de politie zaterdag.

De politie laat weten dat de negen verdachten zich met de drugshandel schuldig gemaakt zouden hebben aan ondermijnende criminaliteit. De aanpak daarvan staat hoog op de agenda bij politie en justitie.

Bij politieteams De Heemstraat, Zuiderpark en Loosduinen kwamen afgelopen tijd meerdere meldingen binnen over de twee hoofdverdachten die zich bezig zouden houden met drugshandel.

Na onderzoek werden de twee hoofdverdachten op heterdaad betrapt en opgepakt. Eén van de hoofdverdachten had ruim 1 kilo drugs, vermoedelijk cocaïne, bij zich.

Een grote politieactie daaropvolgend op vrijdag leverde nog eens negen aanhoudingen op. Bij de aanhouding van een van de verdachten op het Veluweplein loste de politie een waarschuwingsschot.

De politie heeft ook een aantal locaties in Den Haag en Rijswijk onderzocht. In een van de woningen werd ruim 500.000 euro aangetroffen. In een loods aan de Zilverstraat trof de politie zo'n 6 kilo vermoedelijke cocaïne aan, en daarnaast ook verschillende materialen die gebruikt worden voor het produceren en bewerken van synthetische drugs.