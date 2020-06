Het percentage eiken dat besmet is met processierupsen is dit jaar met 30 procent een stuk lager dan vorig jaar (55 procent). Toch ontstaat er de komende week mogelijk overlast doordat de beestjes tijdens onweersbuien uit bomen vallen, meldt Nature Today.

Uit gegevens van het Kenniscentrum Eikenprocessierups blijkt dat er op dit moment op veel plaatsen al grote hoeveelheden eikenprocessierupsen voorkomen. Ze zijn begin juni uit de bodem gekomen.

De komende week worden er veel onweersbuien verwacht. Hierdoor kunnen nesten, rupsen of brandharen uit de bomen waaien, met extra overlast tot gevolg.

De rupsen die uit de bomen zijn gevallen, proberen vervolgens weer de takken in te klimmen. "Hierbij kunnen ze geen boomsoorten onderscheiden", aldus Nature Today. "Er is dan een kans dat ze in dergelijke gevallen hun vraat voortzetten op lagere aanplant, zoals bijvoorbeeld een beukenhaag."

Wat dit jaar verder opvalt aan de verspreiding van de eikenprocessierups zijn de grote verschillen per gemeente. In sommige gemeenten is 50 procent van de bomen besmet, terwijl dit in andere gemeenten maar 10 procent is. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat vanwege de overlast van vorig jaar op veel plekken preventief is bestreden.