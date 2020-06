Het weekend begint zaterdag warm, maar met uiteenlopende weersomstandigheden van stapelbewolking in de ochtend tot kans op hagel, onweer en regen later op de dag. De maximale temperaturen liggen tussen de 25 en 29 graden. Er staat een overwegend zwakke wind uit verschillende richtingen.

De dag begint zomers warm en met veel zon. In de loop van de ochtend ontstaan er stapelwolken. In de loop van de dag nemen de stapelwolken toe en kan er in het noordoosten sprake zijn van enkele onweersbuien.

Lokaal is er ook kans op hagel en veel regen. Ook kan er overlast worden ondervonden van de neerslag. Plaatselijk valt mogelijk 30 millimeter in een uur tijd. Er kunnen windstoten van ongeveer 60 kilometer per uur ontstaan.

Aan de kust wordt het maximaal 25 graden, in het oosten en noordoosten wordt het maximaal 29 graden.

In het noorden en noordoosten staat een matige oostenwind. In de rest van het land varieert de windrichting, maar is deze overwegend zwak. In de middag draait de wind aan de kust naar het noorden. In de avond gebeurt dit ook in de rest van het land.

Zondag koelt het af. Opnieuw kan er verspreid over het land, maar vooral in het noorden, sprake zijn van regenbuien of onweersbuien. Het wordt afwisselend bewolkt met soms buien. De maximale temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden.

