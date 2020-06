Terrorismeverdachte Hardi N. heeft woensdag in de rechtbank van Rotterdam verklaard dat zijn plannen voor een aanslag in Nederland ontstonden nadat hij "besmet" was geraakt met een afschuwelijke ideologie. Hij spreekt van een zaadje dat in zijn hart was geplant.

Justitie ziet de 36-jarige N. als de spil van een terroristische organisatie die met een aanslag veel dodelijke slachtoffers wilde maken.

De geboren Irakees ontkent dat voornemen niet, maar zegt te zijn uitgelokt door iemand die volgens hem bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) werkt. N. verklaarde in januari dat hij in 2016 en 2017 op Facebook door een persoon is benaderd.

Ze spraken samen over de islam en de gewapende strijd (gewelddadige jihad). N. zei erachter te staan, maar dan wel in de vorm van een oorlog, zoals die tegen de Syrische president Bashar Al Assad. De Facebook-gebruiker die zichzelf Bari noemde, zei echter dat het plegen van zelfmoordaanslagen voor het doden van ongelovigen ook een goede vorm van jihad is.

Verdachte: 'Het waren geen gezonde gesprekken'

N., die zich voornamelijk op zijn zwijgrecht beroept, zegt woensdag dat het geen "gezonde gesprekken" waren. "Ik weet niet meer exact waar het over ging, maar hij (Bari, red.) was het plegen van een aanslag continu aan het legitimeren. En zo is het begonnen."

Met die laatste opmerking doelt de in Arnhem opgegroeide N. op het "zaadje dat in zijn hart is geplant", zoals hij het omschrijft. De hoofdverdachte zegt dat Bari misbruik heeft gemaakt van de kwetsbare positie waarin hij zich destijds bevond.

116 OM toont beelden: Terrorismeverdachten oefenen met kalasjnikovs

Gay Pride en militairen genoemd als potentiële doelwitten

Het staat vast dat een undercoveragent met N. in contact is gekomen. Het infiltratietraject werd opgezet na een tip van de AIVD. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt dat daarmee een aanslag met mogelijk tientallen dodelijke slachtoffers is voorkomen.

De Gay Pride en Nederlandse militairen werden als potentiële doelwitten genoemd. Vlak nadat vier van de zes verdachten wapens en bomvesten onder toeziend oog van de infiltrant hadden geïnspecteerd, werden de mannen aangehouden. Dat gebeurde in september 2018.

Volgens N. waren zijn medeverdachten pas op het laatste moment op de hoogte van zijn plannen voor een aanslag. Vrijdag worden de strafeisen tegen de verdachten geformuleerd.