Een van de verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland heeft vrijdag in de rechtbank verklaard dat hij snapt dat hij zeer radicaal overkomt als je het dossier bekijkt. Zijn enige doel was echter om aan een wapen te komen, en niet om een aanslag te plegen, betoogde hij.

De 23-jarige Morat M. vertelde in een uitgebreid betoog in de rechtbank dat hij een grote voorliefde heeft voor wapens. "Ja, ik kus die AK (kalasjnikov, red.) aldus M. "Ik bewonder die dingen."

De kus waar M. over spreekt, is te zien op beelden die op 27 september 2018 zijn gemaakt in een vakantiehuisje in Weert. Hij was toen in gezelschap van drie medeverdachten en twee politie-infiltranten.

In het huisje werden door undercoveragenten aangeleverde en onklaar gemaakte wapens en bomvesten uitgeprobeerd door de groep mannen. Het doel van de verdachten zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn om een aanslag met vele doden tot gevolg te plegen. In de ogen van justitie is dat voorkomen dankzij de infiltratieactie.

Op de beelden die vrijdag werden vertoond in de rechtbank zijn de mannen lachend en opgetogen te zien terwijl zij de wapens uitproberen en de bomvesten aantrekken.

Verdachte zegt dat hij gezin wilde beschermen

Volgens M. was het enkel zijn doel om aan een wapen te komen om zijn gezin te kunnen beschermen. In het vakantiehuisje speelde hij naar eigen zeggen het spelletje mee omdat hij bang was voor Abu Hamza, een van de politie-infiltranten.

"Ik snap dat het er kapot radicaal uitziet, maar ik dacht dat die man tegenover mij (infiltrant, red.) radicaal was en ik wilde mij zo goed mogelijk voordoen", legt M. uit. "Ik heb altijd liefde gehad voor wapens. Jammer genoeg mag het niet in Nederland."

Hij was het met de officier van justitie eens dat hij een zeer ingewikkeld traject volgde om alleen maar aan een wapen te komen. "Ik was blind en dom", aldus M die wel toegeeft er radicale ideeën er op na te houden. "Maar ik wilde echt geen aanslag plegen."

Op zijn telefoon werden filmpjes gevonden over hoe een ongelovige gedood moet worden met een mes en hoe een bom gemaakt kan worden met aceton. Volgens M. heeft hij die beelden vast ooit bekeken, maar zonder verdere bedoelingen.

Plan was om uit te reizen naar IS-kalifaat

Medeverdachte Waïl El A. vertelt een soortgelijk verhaal. Ook hij wilde het vertrouwen van de infiltrant winnen omdat hij wilde uitreizen om in het kalifaat van Islamitische Staat te gaan wonen. Hij hoopte dat Hamza hem daarbij kon helpen.

El A. besprak in het filmpje het idee dat drie van de verdachten gewapend een locatie binnen moesten gaan en dat er twee buiten zouden wachten om de vluchtende mensen dood te schieten. Volgens hem deed hij dat slechts om vertrouwen te winnen.