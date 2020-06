De actiegroep Helden van Nooit heeft in de nacht van donderdag op vrijdag het standbeeld van Piet Hein en het gebouw van het Kunstkwartier in Rotterdam beklad met rode handen en de woorden 'dief' en 'killer'. De gemeente Rotterdam laat aan NU.nl weten aangifte te gaan doen en het beeld schoon te gaan maken.

Volgens de actiegroep zou Nederland haar koloniale geschiedenis en de mensen die daar een hoofdrol in speelden niet moeten verheerlijken met dergelijke standbeelden.

In een verklaring staat geschreven dat de rode handen staan voor "het koloniale geweld van Witte de With, een zeevaarder die koloniale expedities leidde in Nederlands-Indië". Het Kunstkwartier veranderde in 2017 al van naam. Toen heette het Kunstcentrum Witte de With.

De politie laat desgevraagd weten het incident als "signaal te zien om alert te zijn op toekomstige incidenten", maar dat zou niet betekenen dat beelden in de stad extra bewaakt gaan worden.

Hein was zeevaarder voor de West-Indische Compagnie

Piet Hein was een Rotterdamse zeevaarder in de 16de en 17de eeuw, die verschillende aanvallen op Portugese en Spaanse schepen organiseerde. Hij is vooral bekend door de verovering van de Spaanse zilvervloot in 1628.

Hein was toen admiraal van de West-Indische Compagnie (WIC). Onder meer door de buit van de zilvervloot had de WIC de financiële middelen om in de slavenhandel betrokken te raken.

Britse demonstranten gooiden beeld slavenhandelaar in rivier

Britse demonstranten in Bristol gooiden eerder deze week een standbeeld van een slavenhandelaar in de rivier de Avon. Het beeld werd met touwen naar beneden getrokken en vervolgens het water ingerold.

De gemeente heeft het standbeeld later weer uit de rivier gevist. Het zal niet meer terugkeren op de oorspronkelijke plek, maar worden gestald in een museum.