Vrijdag zijn er behoorlijk zonnige perioden. Er staat een matige oostenwind. De temperatuur neemt snel toe tot gemiddeld 24 tot 28 graden. In het zuiden kan er sprake zijn van onweer, wind en hagel.

De dag begint met wat bewolking in het noorden die grotendeels snel wegtrekt. Daarna klaart het in het hele land op en wordt het droog. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het zuiden weer toe. In het zuidwesten kan het licht gaan regenen.

In het zuidwesten en zuiden kan in de avond tevens sprake zijn van een (onweers-)bui. Mogelijk zijn er ook (zware) windstoten en hagel.

Op de Wadden wordt het maximaal 21 graden, in het oosten en zuidoosten kan het lokaal 29 graden worden. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig. In de avond kan de windkracht in het zuiden, zuidoosten en zuidwesten variëren.

Zaterdag blijft het warm. In de loop van de dag neemt de kans op flinke regen- en onweersbuien in het noordoosten toe.

