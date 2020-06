Arbeidsmigranten in Nederland zijn kwetsbaar en lopen een verhoogd risico op een coronabesmetting. Voor hen is het bijvoorbeeld in hun woningen niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Dat concludeert het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van oud-SP'er Emile Roemer donderdag.

Het Aanjaagteam concludeert verder dat arbeidsmigranten veelal afhankelijk zijn van hun werkgever. Ze hebben vaak tijdelijke contracten, verdienen weinig en wonen dicht op elkaar. "Dat kan zorgen voor een hoger risico op corona en kan zelfs leiden tot een brandhaard van coronabesmettingen," aldus het Aanjaagteam.

Het team stelt in de aanbevelingsbrief een aantal oplossingen voor. Zo zou het een oplossing zijn om maximaal twee arbeidsmigranten per kamer toe te staan. Ook zouden de migranten volgens het team niet meer in een kleine bus met anderen naar hun werk moeten reizen.

Volgens Roemer moet er "heel snel" worden gehandeld. "Arbeidsmigranten moeten 1,5 meter afstand kunnen houden van anderen, net als iedereen in Nederland. Dat geldt voor de werkvloer, voor hun woning en voor de busjes en auto’s waarin zij vaak reizen," aldus Roemer.

Een ander pijnpunt dat het Aanjaagteam beschrijft in de aanbeveling, is de slechte administratie van veel werkgevers. Volgens het team moeten arbeidsmigranten beter worden geregistreerd, zodat het minder onduidelijk is waar en met wie ze precies wonen. Dit is onder meer belangrijk wanneer er een coronabesmetting wordt geconstateerd. Zo kan er bijvoorbeeld een beter contactonderzoek worden opgestart.

Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten is in mei opgesteld door het kabinet. De voorstellen die het team doet moeten helpen bij het verkleinen van het risico op coronabesmettingen onder arbeidsmigranten.