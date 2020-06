De demonstratie die kermisbedrijfhouders donderdag hielden op het Malieveld in Den Haag is 'goed' en 'ordelijk' verlopen. Zo meldt de politie aan NU.nl

De demonstratie is inmiddels voorbij en men is bezig met afbouwen. Volgens de politie hebben er op het Malieveld zelf geen incidenten plaatsgevonden en is alles goed verlopen.

Hans van Tol van de Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK) is van mening dat het overbrengen van de boodschap die kermishouders hadden, is geslaagd. "De maat is vol. Mensen hebben het financieel zwaar. We willen weer verder", aldus Van Tol.

Op de A12 richting Den Haag moest de politie wel ingrijpen. Een groep kermisexploitanten, die wilden demonstreren op het Malieveld, blokkeerden uit protest urenlang de snelweg. Volgens de politie deden de kermishouders dat omdat zij weigerden te rijden naar de afgesproken verzamelplaats, het Car Jeans Stadion van ADO Den Haag.

Na twee uur gaven de kermisexploitanten de blokkade op. Volgens Van Tol is dit "achteraf goed opgelost." "Het was goed dat er pendelbussen konden worden geregeld", aldus Van Tol.

