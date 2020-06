De gemeenten Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Den Haag en Rotterdam willen een wettelijk verbod op loden leidingen in bestaande gebouwen. In een brief aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) stellen de vijf grootste steden van Nederland dat de vrijwillige vervanging van deze leidingen niet gaat zoals gewenst.

In Nederland zijn tot 1960 nog op grote schaal loden drinkwaterleidingen in gebouwen geplaatst, daarna werd het gebruik ervan in nieuwbouw verboden vanwege de gezondheidsrisico's. Uit een schatting van de Gezondheidsraad blijkt echter dat momenteel nog zo'n 100.000 tot 200.000 oude woningen deze leidingen bevatten.

De raad riep in november van vorig jaar op tot een snellere vervanging, omdat een te hoge concentratie lood vooral bij jonge kinderen kan leiden tot een lager IQ. Volwassen hebben een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen en chronische nierziekten. De verantwoordelijkheid voor de sanering ligt bij de pandeigenaren. De gemeenten concluderen echter dat inmiddels duidelijk is geworden dat in "veel woningen, zowel bij corporaties als particuliere eigenaren, nog loden leidingen aanwezig zijn".

"Met de kennis van nu over de gezondheidsrisico's, en de maatschappelijke onrust daarover, vinden wij het niet langer verantwoord ons geheel te verlaten op eigen verantwoordelijkheid en vrijwilligheid van gebouweigenaren", schrijven ze in de brief. "Drinkwater is een basisbehoefte, mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat dat veilig is."

De vijf gemeenten zien wel dat bij koepelorganisaties een gevoel van urgentie en bereidheid heerst om hun leden op te roepen om leidingen te vervangen. Maar tegelijkertijd zien ze dat eigenaren, maar ook gebruikers, niet altijd hun medewerking verlenen. Hierdoor vinden de gemeenten dat dwingend optreden in sommige gevallen noodzakelijk is. Middels een verbod kunnen ze indien nodig handhavend optreden.