De gemeente Amsterdam wil dat in 2026 het aantal nieuwe hiv-infecties in de stad gereduceerd is tot nul. Dat maakt de gemeente donderdag bekend.

De gemeente wil het gebruik van de hiv-preventiepil PrEP op grote schaal mogelijk maken. Ook wordt er ingezet op het uitbreiden van de testcapaciteit en moet de drempel voor mensen om zich te laten testen verlaagd worden.

Daarmee is Amsterdam de eerste gemeente in Nederland die maatregelen treft die in lijn zijn met de beweging Nederland naar 0!, die de organisatie Aidsfonds - Soa Aids Nederland heeft geïntroduceerd.

Met die beweging stelt de organisatie zich ten doel om van Nederland het eerste land ter wereld met nul nieuwe hiv-infecties te maken.