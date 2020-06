Een groep kermisexploitanten, die wilden demonstreren op het Malieveld in Den Haag, hebben donderdag uit protest urenlang de A12 richting Den Haag geblokkeerd. Volgens de politie deden de kermishouders dat omdat zij weigerden te rijden naar de afgesproken verzamelplaats, het Car Jeans Stadion van ADO Den Haag.

De kermishouders zetten rond 10.45 uur hun wagens stil bij afslag Ypenburg tussen Utrecht en Den Haag. Dit had een file van 8 kilometer tot gevolg. Rond 13.00 uur kwam er een einde aan de status quo met de politie en zette de stoet zich alsnog in beweging in de richting van het stadion.

Vanaf het stadion, gelegen in de 'oksel' van de A4 en de A12, kunnen de demonstranten met pendelbussen naar het Malieveld. De politie overlegt met de organisatie welke voertuigen door mogen rijden naar de protestlocatie in het centrum van Den Haag. Zo was het ook van tevoren afgesproken met de gemeente Den Haag.

Betogers uit allerlei delen van het land zijn donderdagochtend met, volgens eigen schatting, circa 150 kermiswagens naar de hofstad gereden om te protesteren tegen het kermisverbod in verband met de coronamaatregelen.

Na overleg meer kermiswagens welkom langs Malieveld

Het protest op het Malieveld was van tevoren aangekondigd. Van de gemeente Den Haag mochten in eerste instantie maximaal tien kermiswagens op de Boorweg (het betonpad naast het Malieveld) staan.

In overleg met Staatsbosbeheer besloot de gemeente donderdag rond het middaguur om meer kermiswagens toe te laten, mits deze op verharde wegen rondom het grasveld zouden komen te staan. Het Malieveld zelf is verboden terrein voor de wagens vanwege eerder geplande werkzaamheden.

De kermishouders zijn ontevreden omdat ze tientallen miljoenen euro's omzet mislopen door de coronamaatregelen. Ze krijgen echter geen noodsteun van het kabinet. De kermissen mogen pas in september weer gaan draaien, terwijl pretparken sinds 1 juni weer open zijn.

De demonstratie op het regenachtige Malieveld verloopt vreedzaam. (Foto: Pro Shots)

