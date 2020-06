De politie vraagt kermishouders niet meer met hun wagens naar Den Haag te komen voor een demonstratie tegen de coronamaatregelen. Om een verdere toestroom van kermisexploitanten richting het Malieveld te voorkomen, is de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Nootdorp sinds 10.45 uur afgesloten door agenten.

Betogers uit allerlei delen van het land zijn donderdagochtend volgens eigen schatting met circa 150 kermiswagens naar de Hofstad gereden om te protesteren tegen het kermisverbod in verband met de coronamaatregelen.

Het protest op het Malieveld was van tevoren aangekondigd. Van de gemeente Den Haag mochten in eerste instantie maximaal tien kermiswagens op het betonpad naast het Malieveld staan. In overleg met Staatsbosbeheer besloot de gemeente donderdag rond het middaguur om meer kermiswagens toe te laten mits deze op verharde wegen rondom het grasveld komen te staan. Het Malieveld zelf is verboden terrein voor de wagens vanwege werkzaamheden, die gepland stonden.

Bovendien moesten kermisexploitanten zich eerst aanmelden bij het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag, dat gelegen is in de oksel van de A4 en de A12 buiten de stad. Van daaruit begeleid de politie demonstranten met pendelbussen naar het Malieveld. De politie overlegt met de organisatie welke voertuigen door mogen rijden naar de protestlocatie in het centrum van Den Haag.

Parkeerplaats bij stadion ADO Den Haag staat vol

Rond 11.00 stond de parkeerplaats naast het stadion vol, meldde de politie op Twitter. Ook de toegangswegen naar het stadion kwamen vast te staan. Een deel van de voertuigen moest halt houden op de A12 bij Nootdorp en Ypenburg.

De afsluiting van de A12 zorgde volgens de ANWB voor een file van 8 kilometer. Het verkeer krijgt het advies om te rijden via Rotterdam over de A20 en de A13.

De kermishouders zijn ontevreden omdat ze tientallen miljoenen euro's omzet mislopen door de coronamaatregelen. Ze krijgen echter geen noodsteun van het kabinet. De kermissen mogen pas in september weer gaan draaien, terwijl pretparken sinds 1 juni weer open zijn.

