Bewolking heeft donderdag lang de overhand. Vooral in het noorden valt af en toe wat regen. In de middag wordt het op de meeste plaatsen droog met meer zon. Het kwik loopt op van 18 naar lokaal 22 graden.

De temperaturen lopen vrijdag nog verder op en bereiken zomerse waarden met 24 tot ruim 28 graden. Vrijdagochtend kan lokaal een spat regen vallen, en in de avond is in Zeeland een bui mogelijk. Daarbij kan een klap onweer vallen.

De temperaturen blijven zaterdag hoog, maar daarbij neemt ook de kans op een pittige onweersbui toe. Vooral in de noordoostelijke helft van het land kan in de loop van de dag een flinke bui vallen. Zondag is het weer wat koeler met een gemiddelde temperatuur van 24 graden.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.