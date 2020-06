In Amsterdam is woensdag voor de tweede keer in tien dagen tijd gedemonstreerd tegen racisme. Doel van dit tweede protest: laten zien dat de betogers wél "krachtig en gedisciplineerd" kunnen protesteren op 1,5 meter afstand van elkaar. En dat vond niet zomaar in de Amsterdamse Bijlmer plaats.

Bij de demonstratie op de Dam op 1 juni, waarbij veel meer mensen aanwezig waren dan vooraf verwacht, kon de anderhalvemeterregel niet worden gehandhaafd. Dat leidde tot felle kritiek op de demonstranten, de gemeente en burgemeester Femke Halsema.

Oorspronkelijk zou de Black Lives Matter-demonstratie van woensdag op het Anton de Komplein in Amsterdam-Zuidoost plaatsvinden. Daar was plek voor 3.000 demonstranten, maar vanwege de verwachte drukte werd het protest een paar dagen van tevoren verplaatst naar het Nelson Mandelapark om de hoek.

Voor meer orde en overzicht werden er maandag al 18.000 stippen op 1,5 meter van elkaar op het grote veld in het park in geplaatst, zodat demonstranten zich konden houden aan de coronamaatregelen. Uiteindelijk waren er op het hoogtepunt zo'n 11.500 mensen aanwezig in het park, aldus de gemeente.

De stippen waren op 1,5 meter afstand van elkaar geplaatst (Foto: Lauren Heeremans)

Ook liepen er mannen en vrouwen met oranje hesjes rond, het zelfbenoemde 'sfeerbeheer'. Zij wezen mensen erop genoeg afstand te houden en deelden op een gegeven moment ook mondkapjes uit.

"Ik was ook op het protest op de Dam, maar dit voelt een stuk fijner", vertelt de Amsterdamse Justine*. "Doordat er nu goed afstand bewaard kon worden, zal er tenminste eerder geluisterd worden naar onze boodschap".

Tijdens de demonstratie werd er geknield en twee minuten stilte gehouden voor zwarte slachtoffers van politiegeweld. (Foto: Lauren Heeremans)

Bijlmer, een wijk van zwart verzet

Dat de grootste Black Lives Matter-demonstratie van Nederland uitgerekend in Amsterdam-Zuidoost plaatsvindt, in de wijk de Bijlmer, is een bewuste keuze van de organisatie. Vergeleken met andere Amsterdamse stadsdelen heeft Zuidoost de grootste populatie Afrikaanse Nederlanders. En elk jaar staan de inwoners van de wijk tijdens Keti Koti op 1 juli stil bij de afschaffing van de slavernij.

"Dit is een wijk met een lange geschiedenis van zwart verzet. Die strijd willen we voortzetten", aldus de host van de demonstratie, Mitchell Esajas, tegen AT5.

Het protest was dan ook een initiatief van de bewoners van de Bijlmer. "Zo willen we laten zien hoe mensen van verschillende achtergronden hier in harmonie met elkaar kunnen leven", aldus Esajas op het podium.

De protestborden werden aan het einde tegen het podium gezet (Foto: Lauren Heeremans).

Organisatie en burgemeester tevreden

Net als tijdens eerdere protesten spraken activisten en artiesten zich uit tegen racisme en politiegeweld, waaronder tegen de dood van de Amerikaanse George Floyd. De organisatie zegt achteraf blij te zijn over de opkomst en de afstand die er tijdens het protest werd gehouden.

Ook een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema laat in een reactie aan NU.nl weten dat er tevreden wordt teruggeblikt op de demonstratie. "Er was voldoende ruimte om afstand te houden."

Dit weekend zijn er nog meer Black Lives Matter-protesten, onder meer in Leeuwarden en Leiden.

*Dit is een gefingeerde naam. Echte naam is bekend bij de redactie.