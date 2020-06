Het aantal verkeersovertredingen door diplomaten is vorig jaar met de helft afgenomen sinds het ministerie van Buitenlandse Zaken een nieuw systeem heeft ingevoerd. Hierdoor krijgen ambassades, consulaten en internationale organisaties sinds vorig jaar een brief krijgen met een verzoek tot de vrijwillige betaling van de boete.

Er zijn tussen mei 2019 en april 2020 in totaal 13.508 overtredingen begaan met voertuigen met een bijzonder kenteken. Een jaar eerder waren dat er nog 28.030, een daling van 51,8 procent.

Het aantal zware verkeersovertredingen, waar normaal gesproken een strafbeschikking voor wordt opgelegd, lag op 37. Dat zijn bijvoorbeeld overtredingen waarbij harder dan 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom werd gereden. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) stelt in zijn brief aan de Kamer dat er geen specifieke internationale organisaties of ambassades uitspringen in het aantal overtredingen.

Verkeersovertredingen die zijn begaan met een diplomatiek voertuig kunnen vanwege de immuniteit geen boetes krijgen. Dat bepaalde de rechter in 2014, waarna het aantal verkeersovertredingen met voertuigen met bijzondere kentekens flink toenam.

Verzoek tot vrijwillige betaling van boete

Sinds mei 2019 krijgen ambassades, consulaten en internationale organisaties een door het ministerie van Buitenlandse Zaken ondertekende brief, waarin wordt verzocht de boete vrijwillig te betalen. Hierbij wordt het reguliere bedrag van de boete aangehouden. Wanneer er sprake is van een zware verkeersovertreding, worden de verantwoordelijke organisaties ook persoonlijk aangesproken.

Op 1 april van dit jaar was 49 procent van de boetes waarvoor een brief werd verstuurd betaald. Dat leverde de schatkist 432.181 euro op, schrijft Blok. "Gezien het feit dat het om het eerste jaar van het nieuwe systeem en om vrijwillige betalingen gaat, ben ik tevreden over het betaalgedrag."

In de periode voor 2014, toen nog niet door de rechter bepaald was dat verkeersovertredingen niet hoeven te worden betaald vanwege de immuniteit, lag het percentage tussen de 53 en 64 procent.

Blok ziet nog wel ruimte voor verbetering in de aanpak van zware verkeersovertredingen en wil, bij recidive, om opheffing van de immuniteit van de desbetreffende persoon overgaan zodat een normale strafrechtelijke vervolging mogelijk wordt.

Er zijn in Nederland zo'n zevenduizend personenauto's geregistreerd met een bijzonder kenteken.