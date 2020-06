Burgemeester Femke Halsema heeft woensdagmiddag spijt betuigd over dat communicatiemiddelen van de gemeente op 1 juni, tijdens het antiracismeprotest op de Dam, niet in zijn gezet. Die middelen hadden demonstranten moeten waarschuwen dat de Dam te vol was. Volgens de burgemeester van Amsterdam moet het "een les voor de toekomst" zijn.

"Dat spijt me", zei Halsema woensdagmiddag over het uitblijven van de juiste communicatie op 1 juni tijdens een spoeddebat in de Amsterdamse gemeenteraad.

Als reden voor het uitblijven van communicatie vanuit de gemeente noemt Halsema de strategie die door de lokale driehoek (burgemeester, politie en justitie) was gekozen voor hoe om te gaan met het protest.

Volgens haar was de kans op escalatie aanwezig en is daarom gekozen voor deëscalerend optreden van de politie. Achteraf zegt ze dat "we meer inspanningen hadden moeten leveren om mensen op andere gedachten te brengen".

64 Drukte door protest op de Dam in Amsterdam

Bij protest veel meer demonstranten dan verwacht

Voorafgaand aan het protest werden er door de politie en de organisatie enkele honderden demonstranten verwacht. Naarmate de aanvangstijd van het protest (17.00 uur) dichterbij kwam werden dat er meer.

Om 16.50 uur waren er duizend mensen op de Dam en uiteindelijk waren er duizenden demonstranten op de Dam aanwezig. Door de grote opkomst kon de onderlinge afstand van 1,5 meter niet door iedereen worden gehouden.

Halsema stelt twee onderzoeken naar protest in

Halsema zei woensdag in het debat dat er twee onderzoeken gedaan gaan worden naar de demonstratie van 1 juni.

Het eerste onderzoek gaat over het vergaren van informatie door de politie. Halsema wil antwoord op de vraag waarom "de radar niet ver genoeg reikt" om signalen op te vangen dat er veel meer mensen dan verwacht op het protest afkwamen. Dat onderzoek wordt gedaan door de inspectie van Justitie en Veiligheid.

Het tweede onderzoek moet duidelijk maken hoe de besluitvorming van de driehoek, onder leiding van burgemeester Halsema, tot stand is gekomen.

De Amsterdamse burgemeester maakte woensdag duidelijk dat ze "ten volle verantwoordelijk" is voor de gebeurtenissen op 1 juni. "Ik betreur dat het heeft kunnen gebeuren."

Volg het spoeddebat over het antiracismeprotest van 1 juni in ons liveblog.