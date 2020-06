Bij de Black Lives Matter-demonstratie in het Nelson Mandelapark in het stadsdeel Zuidoost kunnen volgens de gemeente Amsterdam woensdagavond achttienduizend demonstranten op 1,5 meter afstand van elkaar staan.

Door de organisatie van het protest zijn achttienduizend stippen in het park aangebracht om de 1,5 meter afstand tussen de demonstranten te kunnen garanderen. Ook staan er tekstkarren met informatie over de demonstratie.

Agenten, verkeersregelaars en mensen van de organisatie staan bij de in- en uitgangen van het park om zo de demonstranten aan het begin en einde van het protest te begeleiden. Mocht de demonstratie beëindigd worden, dan wordt dat in het park en via sociale media gecommuniceerd.

"Een nieuwe besmettingshaard dienen we te voorkomen. Dat geldt ook voor het moeten weigeren van mensen omdat het niet meer past, iets wat we tot het uiterste moeten voorkomen", schrijft burgemeester Femke Halsema woensdag in een brief aan de organisatie van het protest.

"Als organisatie blijft u primair verantwoordelijk voor het ordelijk en veilig verloop van de demonstratie. Dat geldt in deze tijd bovenal voor de verantwoordelijkheid die u draagt voor de gezondheid van uzelf, uw deelnemers en de directe omgeving van uw deelnemers", aldus Halsema.

De demonstratie begint om 17.00 uur en duurt tot 18.30 uur. Nieuwspartner AT5 zendt het protest live uit.