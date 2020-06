Het College voor de Rechten van de Mens wil dat bewindslieden en politici zich actiever en duidelijker uitspreken als zich ernstige discriminatie-incidenten voordoen. Alleen op die manier kan de overheid bijdragen aan bewustwording over discriminatie en racisme in Nederland.

Dat schrijft het College in zijn jaarrapport dat woensdag is gepresenteerd. De overheid moet volgens de waakhond actief blijven uitstralen dat iedereen een plek heeft in de samenleving.

Het gaat niet alleen om discriminatie van Nederlanders van kleur, maar ook om discriminatie van vrouwen en lhbti's. Het ervaren van discriminatie heeft grote gevolgen voor de slachtoffers, stelt het College.

"Twee derde van de mensen met een discriminatie-ervaring op straat, online of in het openbaar vervoer vertoont aanpassings- en mijdingsgedrag", blijkt uit onderzoek. "Denk aan vrouwen die 's avonds niet alleen over straat durven, aan homostellen die niet langer hand in hand durven te lopen en aan mensen met een donkere huidskleur of niet-westers uiterlijk die zich online niet meer durven uit te spreken."

'Discriminatie vernedert en belemmert vrijheid'

De gevolgen van discriminerend gedrag zijn aanzienlijk, aldus het College: "Het tast de menselijke waardigheid aan. Mensen voelen zich vernederd en onveilig. Het tast ook hun recht aan om te zijn wie ze zijn. Discriminerend gedrag belemmert mensen om te gaan en staan waar en wanneer ze dat willen. Het beperkt mensen dus in hun bewegingsvrijheid."

In het rapport wordt geconstateerd dat discriminerend gedrag voorkomt in de gehele samenleving. "Van het onderwijs en de werkvloer tot aan de openbare ruimte, zoals in de horeca, online en in de woonomgeving." Het Collega verwijst naar de talloze antiracismedemonstraties van de afgelopen twee weken. "Deze onderstrepen de hardnekkigheid van het probleem."

Het College stelt ook voor dat de overheid een coördinator aanstelt voor de aanpak van discriminatie in de openbare ruimte. Discriminerend gedrag in de openbare ruimte komt in Nederland structureel voor en heeft ernstige gevolgen, constateert de organisatie.