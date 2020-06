Een meerderheid van de gemeenteraad van Amsterdam heeft woensdagavond het vertrouwen in burgemeester Femke Halsema uitgesproken. Een door de VVD, Forum voor Democratie en Partij voor de Ouderen ingediende motie van wantrouwen werd gesteund door 9 raadsleden; 35 raadsleden stemden tegen de motie van wantrouwen.

Halsema kwam bij meerdere oppositiepartijen in de Amsterdamse gemeenteraad onder vuur te liggen vanwege haar handelen tijdens een antiracismeprotest op 1 juni op de Dam.

Op het protest kwamen veel meer mensen af dan de driehoek (burgemeester, politie en justitie) vooraf verwachtte. Daardoor konden de deelnemers zich niet aan de onderlinge afstand van 1,5 meter houden.

Omdat het recht op demonstreren is vastgelegd in de Grondwet, besloot Halsema dat de politie niet in hoefde te grijpen bij het protest.

Driehoek Amsterdam maakte verkeerde inschatting

Halsema gaf woensdag in een spoeddebat toe dat de Amsterdamse driehoek een verkeerde inschatting had gemaakt over het aantal deelnemers bij de demonstratie.

Hoe het kon dat de politie over verkeerde informatie beschikte, wordt onderzocht. Halsema bood daarnaast haar excuses aan voor het feit dat de gemeente geen communicatiemiddelen inzette om mensen te waarschuwen voor de drukte op de Dam en op te roepen de demonstratie te verlaten.

Halsema nam tijdens het debat de "volle verantwoordelijkheid" voor het handelen van de driehoek op zich en betreurde de gang van zaken.