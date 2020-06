De 44-jarige tbs'er die begin mei in Assen ontsnapte tijdens een onbegeleid verlof, is weer aangehouden. De politie pakte hem in de nacht van dinsdag op woensdag op in de buurt van Roermond. Hij werd gecontroleerd omdat zijn auto onverzekerd was.

De man onttrok zich op 8 mei aan zijn tbs-periode toen hij boodschappen deed. De man die oorspronkelijk uit Geleen komt, is in 2002 veroordeeld voor verkrachting en vermogensdelicten.

Toen zijn verdwijning bekend werd, is de politie gelijk tot actie overgegaan om de man op te sporen en aan te houden.

Hoewel hij in het verleden door de politie is omschreven als een "ziekelijk gewelddadige persoon", werd de kans dat hij opnieuw de fout in gaat momenteel klein ingeschat.

Voor zover bekend heeft hij zich tijdens zijn onttrekking niet schuldig gemaakt aan strafbare feiten, behalve dus het rijden in een onverzekerde auto.