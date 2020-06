Er circuleren mogelijk een of meerdere foto's van de in oktober 2019 verdwenen Naima Jillal binnen het criminele milieu. Uit de foto of foto's zou blijken dat de vrouw is overleden, meldt de politie dinsdag in Opsporing Verzocht.

De nieuwe informatie is recentelijk binnengekomen bij de politie. Zelf heeft de politie het beeldmateriaal niet gezien. De foto's betekenen dat er vermoedelijk mensen zijn die weten wat er met de vrouw gebeurd is en hoe ze gevonden kan worden.

Jillal wordt sinds 20 oktober 2019 vermist. Die avond werd ze voor het laatst gezien toen ze in een donkerkleurige auto stapte op de Gustav Mahlerlaan op de Amsterdamse Zuidas. Sindsdien is er geen teken van leven meer van haar geweest.

In november werden er drie mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij haar verdwijning. Omdat de verdachten een kleine rol hadden in de verdwijning, zijn ze onder bepaalde voorwaarden vrijgelaten.

De politie meldde eerder al dat er aanwijzingen waren dat de vrouw slachtoffer was geworden van een misdrijf. Mogelijk houdt haar verdwijning verband met een mislukte cocaïnedeal.