De Landelijke Eenheid Politie stelt een onderzoek in naar de mogelijke mishandeling van een hond door enkele agenten afgelopen februari in Duiven, vlakbij Arnhem.

Er waren beelden opgedoken van enkele leden van een arrestatieteam die in de nacht van 9 op 10 februari de hond Tommy mishandelden. Zo werd de hond, terwijl hij vastgebonden zat aan een boom, onder meer geschopt en meerdere keren getaserd. De hond raakte daarbij ernstig gewond.

Hoofd Dienst Speciale Interventies Remmert Heuff noemde het incident "pijnlijk en aangrijpend", maar wilde nog geen definitieve conclusies trekken voordat het interne onderzoek is afgerond.

"Ik begrijp dat dit vragen oproept. Deze vragen heb ik zelf ook. Het zou echter voorbarig zijn om voordat alle feiten en omstandigheden bekend zijn nu al een standpunt in te nemen", aldus Heuff in een verklaring.

Het onderzoek is nodig om het "beeld compleet te maken" en vast te stellen "of het toegepaste geweld gerechtvaardigd was".