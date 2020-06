Vanwege de aanhoudende droogte mag in de Achterhoek voorlopig niet met oppervlaktewater gesproeid worden, meldt het Waterschap Rijn en IJssel dinsdag. Zo'n verbod is ook al van kracht op de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug.

De maatregel gaat in vanaf woensdag 12.00 uur en geldt in de Achterhoek, Liemers, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. "De regen van afgelopen dagen was bij lange na niet genoeg om de waterstanden aan te vullen", aldus het waterschap.

Waterschap Rijn en IJssel meldt dat de droogte in het gebied dit jaar eerder en sneller is opgetreden dan voorgaande jaren. Diverse maatregelen, zoals het instellen van extra hoge waterpeilen, mochten niet baten. Inmiddels is het neerslagtekort er opgelopen tot 170 millimeter en de grond en rivierwaterstanden zijn een stuk lager dan in 2018 en 2019.

"Laten we de regen die er valt, zoveel mogelijk in de grond brengen. Bijvoorbeeld door regentonnen te gebruiken, de regenpijp af te koppelen van het riool, duikers af te sluiten en tegels te vervangen door planten", aldus het waterschap."Denk ook na voordat je je privézwembad vult met drinkwater. We moeten dit samen aanpakken."

De Achterhoek ligt op hoge zandgronden en het inlaten van water uit de grote rivieren is beperkt mogelijk. Daarom is het gebied in tijden van droogte erg afhankelijk van de regen.