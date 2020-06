De gemeente Sint Anthonis maakt dinsdag bekend dat in de regio bij een vierde nertsenfokkerij coronabesmettingen zijn vastgesteld. Later deze week wordt het bedrijf geruimd.

Eerder werden al bij zes andere bedrijven, met in totaal acht vestigingen, besmettingen geconstateerd. De bedrijven zijn onder meer gevestigd in Gemert-Bakel, Laarbeek en Deurne.

In het kader van de volksgezondheid worden de bedrijven geruimd. Gezondheidsexperts stellen dat de nertsenfokkerijen een blijvende besmettingsbron kunnen worden en daarmee een risico zijn. Tot dusver zijn twee gevallen bekend waarbij het coronavirus van nerts op mens werd overgedragen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft echter geconstateerd dat het risico op blootstelling van mensen aan het virus buiten een nertsenstal "verwaarloosbaar" is.

Ruimen werd opgeschort

Het ruimen van de bedrijven werd met enkele dagen opgeschort nadat dierenrechtenorganisatie Animal Rights een rechtszaak aanspande tegen de Staat. De regering had meer moeten kiezen voor het isoleren van bedrijven in plaats van het doden van de dieren, maar de rechter ging daar niet in mee.

De gemeente Sint Anthonis meldt dat bedrijven, waarbij tot dusver geen besmetting is vastgesteld, worden gemonitord. Burgemeester Marcel Fränzel benadrukt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. "Maar deze situatie is uitermate triest voor de nertsenfokkers."

