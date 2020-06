Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tevergeefs geprobeerd om de familieleden van drievoudig moordverdachte Thijs H. te horen. De ouders en zus van de man beroepen zich op hun verschoningsrecht, het recht om niet te hoeven verklaren over familieleden.

Dinsdag was de laatste inleidende zitting in de zaak tegen H., die bekend heeft in mei 2019 drie mensen dood te hebben gestoken.

Uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC) zou blijken dat H. volledig ontoerekeningsvatbaar moet worden geacht. De 28-jarige man zou stemmen in zijn hoofd horen en die zouden hem opdracht hebben gegeven om de slachtoffers om te brengen.

Justitie heeft haar twijfels bij dit verhaal, omdat op de computer van H. zoektermen als 'hoe gedraag ik me als psychopaat' zijn aangetroffen.

OM zegt over tapgesprekken te beschikken

Dinsdag bleek ook dat er tapgesprekken zijn die volgens justitie interessant zijn. Daar werd inhoudelijk echter nog niets over gezegd. De gesprekken zijn ook H. voorgehouden.

Zijn ouders en zus wilden desgevraagd geen antwoord geven. Het OM acht het om deze reden ook niet zinvol om de familieleden op te roepen als getuige, omdat zij ook op de zitting zullen zwijgen.

Een ex-vriendin van H. is wel gehoord. Haar verklaring zal worden besproken tijdens de inhoudelijke behandeling die op 22 juni begint.