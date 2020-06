Het gerechtshof in Den Haag heeft dinsdag een tweede verzoek tot een tijdelijke opschorting van de detentie van Johan van Laarhoven afgewezen. Het hof vindt ondanks een kritisch rapport van de Nationale ombudsman dat het Openbaar Ministerie (OM) niet onrechtmatig heeft gehandeld in het onderzoek naar de voormalige coffeeshopeigenaar Van Laarhoven.

Volgens de ombudsman was het OM "onzorgvuldig" te werk gegaan. De heftige reactie van Thailand (het land veroordeelde Van Laarhoven tot honderd jaar cel voor witwassen) had ingecalculeerd kunnen worden.

Advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops willen dat hun cliënt tijdelijk wordt vrijgelaten voor een ziekenhuisopname. De gezondheid van Van Laarhoven is broos, oordelen zij.

Het tweetal noemde meermaals de medische kwalen van Van Laarhoven. Hij zou aan meer dan tien aandoeningen en klachten lijden, waaronder een drukkende pijn op zijn borst, een ontstoken galblaas, vergroeiingen aan de voeten en schurft.

Een eerste kort geding rondom de vervroegde vrijlating van Van Laarhoven, strandde in januari. De Nederlandse Staat is altijd tegen de opschorting van de detentie geweest en stelt dat Van Laarhoven is onderzocht door een arts en verpleegkundige, die geen noodzaak zagen om de reguliere zorg op te schalen. Waar nodig, kan dat vanuit de gevangenis, redeneren zij.

Van Laarhoven in Nederland verdacht van witwassen miljoenen euro's

Van Laarhoven had eerder via een brief aan de rechtbank laten weten dat hij "niet in orde is". De ex-coffeeshopeigenaar zat 5,5 jaar vast in Thailand op verdenking van witwassen en kwam medio januari in Nederland aan om het restant van zijn straf uit te zitten.

De circa honderd jaar cel in Thailand is volgens de Nederlandse strafmaat omgezet in een celstraf tot 28 augustus 2021. Zijn vrouw zit nog wél vast in Thailand. Doordat zij een Thaise onderdaan is, kan zij niet via een vergelijkbare procedure naar Nederland worden gehaald.

In Nederland wordt Van Laarhoven verdacht van het witwassen van miljoenen euro's, wat vermoedelijk gebeurde via zijn coffeeshops in Den Bosch en Tilburg.