De politie heeft in de moordzaak rond de 56-jarige Belg Johan Van der Heyden een nieuwe arrestatie verricht. Een 42-jarige vrouw uit Bergen op Zoom wordt verdacht van afpersing, diefstal met geweld, opzettelijke vrijheidsberoving en gijzeling.

Eerder werden al zeven andere verdachten opgepakt, onder wie hoofdverdachte Nicky S. Momenteel zouden drie verdachten nog vastzitten: Twee 40-jarige vrouwen en de 31-jarige S.

Van der Heyden verdween op 2 juni 2019, vlak nadat hij zijn woning in Lint, ten zuiden van Antwerpen, had verlaten. Zijn stoffelijke resten werden in januari aangetroffen in een speciekuip, oftewel betonemmer, in het Schelde-Rijnkanaal.

De Belg was in stukken gezaagd en verbrand. De kettingzaag die vermoedelijk is gebruikt bij het laten verdwijnen van het lichaam van het slachtoffer, werd medio mei gevonden na een tip.

Verdachten gingen er mogelijk van uit dat Van der Heyden vermogend was

Geld is waarschijnlijk het motief geweest voor de moord. De loodgieter zou enige tijd zijn gegijzeld in zijn eigen bestelbus en vervolgens met geweld om het leven zijn gebracht.

Een Nederlandse vrouw uit Zoersel en mensen uit haar omgeving waren mogelijk in de veronderstelling dat de man vermogend was. Toen de verdachten erachter kwamen dat het slachtoffer helemaal niet zo rijk was als zij dachten, is de situatie vermoedelijk geëscaleerd.

De politie sluit verdere aanhoudingen in de zaak niet uit.