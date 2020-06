Gericht investeren in onderwijs is cruciaal om uit de crisis te komen. Dat meldt de Onderwijsraad dinsdag in een adviesrapport aan minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs Cultuur en Wetenschap) en minister Arie Slob (basis- en voortgezet onderwijs en media).

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de raad gevraagd mee te denken over de gevolgen van de coronacrisis op het onderwijs op de langere termijn.

Volgens de Onderwijsraad is het waarschijnlijk dat de coronacrisis nog lange tijd zijn invloed zal hebben op het onderwijs. Bestaande problemen zoals het lerarentekort en de kansenongelijkheid in het onderwijs zullen door de crisis nog verder op scherp worden gezet, aldus het rapport.

De raad adviseert het ministerie te investeren in: leraren en schoolleiders, gelijken kansen, leesvaardigheid, de toegang tot de arbeidsmarkt en het robuuster en flexibeler maken van toetsen en examens.

Dat laatste is volgens de raad van belang, omdat scholen de afgelopen periode verschillend om zijn gegaan met de schoolexamens. Als voorbeelden noemt de raad de eindtoets in het basisonderwijs, die dit schooljaar niet is afgenomen en in het voortgezet onderwijs zijn examens verstrekt op basis van de schoolexamens.

Volgens de Onderwijsraad is het daarom zaak om te anticiperen op een mogelijke nieuwe coronapandemie of nieuwe crisis in de toekomst. "Scholen en leerlingen moeten zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn", aldus het rapport.