De A50 van Arnhem naar Oss is dinsdagochtend vroeg korte tijd dicht geweest bij Heteren wegens een brand in een veewagen met koeien, melden Rijkswaterstaat en de ANWB. Inmiddels is de weg weer open.

De runderen konden op tijd uit de truck worden gehaald en kwamen op de rijbaan te staan. Nadat de veewagen was geborgen en de dieren waren overgeladen op een nieuwe trailer, kon iedereen zijn of haar weg vervolgen.

Door het oponthoud ontstond tussen knooppunt Grijsoord en Heteren een file van ruim 6 kilometer. Ook van Oss richting Arnhem stond het een tijd vast. Verkeer kon tijdelijk omrijden via Arnhem, over de A12, A325 en A15.